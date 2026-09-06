Raid israeliani nel sud del Libano: almeno quattro morti, due donne tra le vittimeIl ministero della Sanità di Beirut: «Si registra anche una ventina di feriti, colpiti anche bambini»
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Il ministero della Salute libanese ha riferito della morte di quattro persone, fra cui due donne, nei raid nel sud del Paese attribuiti alle forze israeliane dopo un ordine di sgombero.
Nel frattempo, Israele ha reso noto di aver condotto incursioni dopo un attacco con droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati.
Il ministero di Beirut ha riferito di due persone uccise a Nabatiyé el-Faouqa e di altre due (entrambe donne) ad Arabsalim, una località vicina, precisando che altre 20 persone sono rimaste ferite in diversi luoghi, tra cui donne e tre bambini.
(Unioneonline)