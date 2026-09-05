Un jet privato con a bordo gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner è atterrato a Mosca.

Lo scrive l'agenzia russa Interfax, citando fonti dei servizi aeronautici. Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump, e Witkoff, inviato speciale per le missioni di pace, sono i negoziatori scelti da Trump. Il loro viaggio a Mosca era stato preannunciato nelle scorse ore dallo stesso presidente Usa: «Steve Witkoff e Jared Kushner sono due grandi negoziatori. Hanno fatto un ottimo lavoro. Porteranno una proposta per mettere fine alla guerra», aveva dichiarato.

«Abbiamo un'idea per la pace fra Russia e Ucraina», ha aggiunto: «Vedremo se possiamo fare qualcosa».

Oggi dovrebbero già incontrare il presidente russo Vladimir Putin, domani invece partiranno alla volta di Kiev per incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

(Unioneonline)

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