Finisce in tragedia l'incubo in Algeria: il piccolo Ayoub non ce l'ha fatta. Il corpo del bambino è stato individuato e recuperato dopo 96 ore di scavi disperati. Fatale il crollo di una tavola di legno che copriva l'apertura del pozzo asciutto.

Nonostante quattro giorni di operazioni senza sosta, i soccorritori hanno individuato e recuperato senza vita il corpo di Ayoub, il bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest dell'Algeria. La Protezione civile ha riferito che il punto in cui si trovava il bambino era stato individuato e che il suo corpo è stato recuperato, ponendo fine alle operazioni di soccorso condotte con il dispiegamento di tutte le risorse umane e materiali disponibili, in coordinamento con le autorità locali e gli altri enti coinvolti. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Errokn, nel comune di Ghassoul, dove il bambino era caduto nel pozzo mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata