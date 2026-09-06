La Groenlandia non è grande come l’Africa: l’Onu vota per adottare una nuova mappaUna risoluzione promossa dal Togo: il continente è 14 volte più grande del territorio danese ma lo standard è quello di cinque secoli fa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota una risoluzione per l'abbandono formale della tradizionale proiezione dal cartofago Mercatore a favore di una che rappresenti in modo più accurato le dimensioni dell'Africa.
La risoluzione è stata promossa dal Togo e sostenuta da diversi Paesi, inclusi gli altri 54 Stati membri dell'Unione Africana.
La proiezione fu introdotta dal cartografo fiammingo Gerardo Mercatore nel 1569 per aiutare i marinai a orientarsi in mare. Quasi cinque secoli dopo, rimane lo standard globale. A causa del suo stile di proiezione, tuttavia, le regioni vicine all'equatore appaiono significativamente più piccole di quanto non siano in realtà, mentre le aree ad alta latitudine sembrano molto più grandi. Ecco perché la mappa mostra l'Africa di dimensioni simili alla Groenlandia, ma il continente è 14 volte più grande del territorio danese.
«Questa discussione non è politica, ma scientifica, perché esistono prove scientifiche e dobbiamo tutti accettare la realtà», ha dichiarato
(Unioneonline)