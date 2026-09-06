L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota una risoluzione per l'abbandono formale della tradizionale proiezione dal cartofago Mercatore a favore di una che rappresenti in modo più accurato le dimensioni dell'Africa.

La risoluzione è stata promossa dal Togo e sostenuta da diversi Paesi, inclusi gli altri 54 Stati membri dell'Unione Africana.

La proiezione fu introdotta dal cartografo fiammingo Gerardo Mercatore nel 1569 per aiutare i marinai a orientarsi in mare. Quasi cinque secoli dopo, rimane lo standard globale. A causa del suo stile di proiezione, tuttavia, le regioni vicine all'equatore appaiono significativamente più piccole di quanto non siano in realtà, mentre le aree ad alta latitudine sembrano molto più grandi. Ecco perché la mappa mostra l'Africa di dimensioni simili alla Groenlandia, ma il continente è 14 volte più grande del territorio danese.

«Questa discussione non è politica, ma scientifica, perché esistono prove scientifiche e dobbiamo tutti accettare la realtà», ha dichiarato Robert Dussey, ministro degli Esteri del Togo . Le risoluzioni dell'Onu non sono vincolanti, ma la votazione potrebbe portare a un aggiornamento dei programmi scolastici e delle tecnologie di uso quotidiano, dato l'ampio utilizzo della proiezione di Mercatore nell'istruzione, nella tecnologia e nella pubblica amministrazione.

(Unioneonline)

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