Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. Lo ha detto il suo portavoce, Dmitry Peskov, alla Tass. 

L’annuncio arriva in concomitanza con l’arrivo a Mosca di Jarded Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale per le missioni di pace, in visita per conto della Casa Bianca, sembra proprio per discutere del conflitto in Ucraina. 

(Unioneonline)

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