Putin ordina la tregua: «Per tre giorni stop ai missili su Kiev»La decisione in concomitanza con l’arrivo a Mosca dei negoziatori Usa Kushner e Witkoff
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. Lo ha detto il suo portavoce, Dmitry Peskov, alla Tass.
L’annuncio arriva in concomitanza con l’arrivo a Mosca di Jarded Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale per le missioni di pace, in visita per conto della Casa Bianca, sembra proprio per discutere del conflitto in Ucraina.
(Unioneonline)