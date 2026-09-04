Di Battista verso il rientro: sabato il volo ambulanza da CubaDopo l’arrivo a Roma l’ex parlamentare del M5S dovrebbe essere ricoverato al Policlinico Gemelli
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Alessandro Di Battista, colpito da un grave malore nei giorni scorsi a Cuba e ancora ricoverato a L’Avana pronto a tornare in Italia.
Secondo quanto apprende l'ANSA, l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire dall’isola caraibica domani mattina, 5 settembre, e arrivare a Roma nel pomeriggio.
Di Battista dovrebbe decollare con un volo ambulanza privato, come emerso nei giorni scorsi.
A Cuba è stato colto da un malore e due specialisti del Policlinico Gemelli si sono recati nell'isola per un consulto. Al rientro, dovrebbe essere ricoverato proprio nell’ospedale romano.
(Unioneonline)