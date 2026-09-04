Alessandro Di Battista, colpito da un grave malore nei giorni scorsi a Cuba e ancora ricoverato a L’Avana pronto a tornare in Italia.

Secondo quanto apprende l'ANSA, l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire dall’isola caraibica domani mattina, 5 settembre, e arrivare a Roma nel pomeriggio. 

Di Battista dovrebbe decollare con un volo ambulanza privato, come emerso nei giorni scorsi.

A Cuba è stato colto da un malore e due specialisti del Policlinico Gemelli si sono recati nell'isola per un consulto. Al rientro, dovrebbe essere ricoverato proprio nell’ospedale romano.

(Unioneonline)

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