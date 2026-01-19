Tragedia ieri sera in Andalusia, dove almeno 39 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un incidente ferroviario lungo la linea dell'alta velocità che collega Madrid alla regione meridionale della Spagna.

Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba. Secondo una prima ricostruzione fornita da Adif, le infrastrutture ferroviarie spagnole, la sciagura si è verificata alle 19:39, quando un treno della compagnia Iryo in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha, con 317 persone a bordo, è deragliato nei deviatoi di ingresso alla via 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea parallela, dove transitava in senso contrario un altro treno dell'alta velocità della statale Alvia (Renfe), proveniente da Madrid e diretto a Huelva.

«L'impatto è stato terribile provocando quindi il deragliamento dei due primi vagoni del treno (Alvia) di Renfe», ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, in un messaggio su X.

Due o tre vagoni sono precipitati in un terrapieno di cinque metri di difficile accesso.

Puente ha definito l'incidente come «estremamente strano» in quanto si è verificato «su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente» e ha coinvolto un treno di Iryo «praticamente nuovo». «Lo stato della via ferroviaria era buono», ha ribadito, ricordando che sulla linea Andalusia-Madrid sono stati investiti 700 milioni di euro per il rinnovamento dell'infrastruttura e i lavori si sono conclusi a maggio.

Una delle ipotesi è che sia saltato un giunto creando uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni. Le prime carrozze sarebbero passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all'ottava, è avvenuto il deragliamento. L'ottava carrozza avrebbe portato con sé anche la sesta e la settima.

Al momento sono 39 i corpi recuperati, ma il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare ancora. I feriti attualmente ricoverati negli ospedali sono 73, dei quali 24 in stato grave, secondo l'ultimo bilancio. Complessivamente sono state oltre un centinaio le persone ferite in maniera lieve medicate nell'ospedale da campo che è stato allestito ieri sera dai servizi di emergenza nel Posto Medico Avanzato in un edificio di Adif, nella stazione di Adamuz.

