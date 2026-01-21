Incendio nelle vicinanze di un hotel a Davos, in Svizzera, dove è in corso il World economic forum.

«Siamo fuori dal Congress Center – ha raccontato, in diretta da Davos, Lilli Gruber collegandosi al telefono con Otto e Mezzo su La7 - Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all'interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c'è un'emergenza evacuazione».

«Siamo a conoscenza di un incidente di dimensioni minori che ha creato del fumo a Davos, e che è stato velocemente riportato sotto controllo», comunica il Forum economico internazionale. «La sicurezza dei partecipanti è stata sempre garantita - prosegue il Wef - ed è sempre una assoluta priorità. Siamo in stretto contatto con le autorità locali rilevanti e i servizi d'emergenza. L'incidente è considerato risolto dalle autorità locali».

