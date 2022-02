"Non accetteremo mai l'allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente".

Il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz lo chiarisce per l’ennesima volta dopo i colloqui sulla crisi in Ucraina. "Le risposte dell'Alleanza sulla sicurezza" finora "non soddisfano le nostre richieste" ma ci sono dei "ragionamenti" che possono essere portati avanti, ha aggiunto.

Il bilancio del colloquio di oltre tre ore tra i due leader al Cremlino è comunque positivo: Putin ha detto di aver visto nell'atteggiamento del cancelliere tedesco la volontà di lavorare per "un'ulteriore cooperazione benefica e pragmatica" fra Russia e Germania.

Il timore russo è il continuo allargamento a est della Nato: "Da 30 anni ci dicono che la Nato non si allargherà verso la Russia, invece è accaduto. E ci dicono che l'Ucraina non è ancora pronta per entrare nella Nato. Ma se questo avverrà domani o dopodomani, per noi non cambia nulla. Vogliamo risolvere questa questione adesso". Per la Russia rimane "una priorità" la garanzia che l'Ucraina non entri in futuro nella Nato.

Adesso, ha sottolineato, la Russia non vuole la guerra: “Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo avanzato proposte per un processo negoziale".

Quanto al progetto Nord Stream 2, il gasdotto che, attraverso il Mar Baltico, trasporta direttamente il gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, passando per la Germania, è pronto a funzionare da dicembre ed è un "progetto strutturale per rafforzare la sicurezza energetica in Europa e risolvere problemi energetici ed ambientali, e non ha nessuna valenza politica".

La sicurezza dell'Europa "non può essere costruita contro la Russia ma in cooperazione con la Russia", ha garantito il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Quanto al riconoscimento da parte di Mosca delle due repubbliche separatiste filo-russe del Donbass, in Ucraina, sarebbe una "catastrofe politica" e una "violazione degli accordi di Minsk".

