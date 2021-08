Il ministero della Sanità di Israele ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 anche per gli over 40.

La decisione arriva su indicazione del Comitato di esperti nominato nel Paese per far fronte all’emergenza della pandemia.

Finora l'età minima prevista per la terza dose di vaccino era dai 50 anni in su e la decisione è stata presa a fronte dei nuovi picchi di casi che stanno suscitando non poca preoccupazione.

Accanto a quella fascia di popolazione, il ministero ha previsto l'immunizzazione con il booster anche per gli insegnanti, gli operatori sanitari a contatto con gli anziani e le donne incinte.

Israele è il primo paese al mondo ad avviare la vaccinazione con la terza dose.

NEL MONDO – Nel frattempo nel mondo ha superato quota 4,4 milioni il numero dei morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia. A confermarlo i dati dell'università americana Johns Hopkins.

I casi di contagio sono stati finora quasi 210 milioni.

