Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il Principe Ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman al Saud. Lo rende noto Palazzo Chigi.

«Alla luce del positivo esito dei colloqui tenutisi a Gedda a inizio settimana e a seguito della videoconferenza di questa mattina convocata dal Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, i due leader hanno in particolare discusso delle iniziative in corso e dell'impegno condiviso per una pace giusta e duratura in Ucraina», la nota.

Il colloquio ha permesso, inoltre, di intrattenere uno scambio di vedute sui recenti sviluppi nella regione mediorientale.

