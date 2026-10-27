Brasile, il partito di Bolsonaro riconosce la vittoria di LulaSegnali di distensione dopo che il candidato sconfitto aveva dichiarato: «Chiederò l'annullamento del voto»
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In una nota ufficiale il partito di Flavio Bolsonaro, il Partido Liberal, riconosce la vittoria di Luis Ignacio Lula alla presidenza del Brasile.
«Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale - si legge nel comunicato firmato dal presidente di Pl, Valdemar Costa Neto - ma comprendiamo che le questioni sollevate devono essere chiarite in un dibattito politico equilibrato e democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni».
Dichiarazioni che arrivano dopo gli attacchi di Bolsonaro junior, sconfitto al ballottaggio delle elezioni presidenziali. Il figlio dell’ex presidente Jair aveva infatti affermato: «È impossibile riconoscere il risultato di questo voto in queste condizioni. Chiederò l'annullamento del voto».
(Unioneonline)