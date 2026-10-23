Netanyahu afferma che Israele sta preparando una «chiusura totale» della Cisgiordania in risposta all'attacco armato palestinese messo in atto contro truppe israeliane a Hebron, che ha provocato il ferimento di 5 soldati, presso

un posto di blocco.

«In seguito all'attentato, ho disposto la demolizione immediata di un'ampia serie di edifici arabi abusivi situati nelle immediate vicinanze del luogo dell'attentato in Cisgiordania», ha aggiunto su X il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich.

Il premier, invece, ha spiegato: «Attueremo il modello offensivo ed efficace che abbiamo applicato nei campi profughi anche all'interno delle città: l'Idf entrerà nei quartieri da cui sono partiti gli attentatori, evacuerà i residenti, perquisirà le abitazioni una per una e distruggerà le infrastrutture terroristiche. Siamo pronti a un'operazione su vasta scala in Giudea e Samaria (Cisgiordania)».

«Qualche parola – ha aggiunto il premeri – per i nostri eroici coloni. Resistete in prima linea. Siete un esempio per Israele. Distruggeremo le infrastrutture terroristiche, costruiremo quelle degli insediamenti».

(Unioneonline)

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