Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha dichiarato, in diretta tv, che il suo partito «ha perso le elezioni». La sua Serbia Unita avrà infatti fra 100 e 105 seggi mentre il neonato movimento degli Studenti 130. All’annuncio grandi esultanze a Belgrado e in altre città per il successo della lista composta da candidati della società civile, la maggior parte dei quali senza carriera politica precedente alle spalle.

Il voto in Serbia arriva dopo quasi due anni di proteste, innescate dal crollo di una pensilina della stazione di Novi Sad nel 2024, costato la vita a 16 persone.

I manifestanti hanno attribuito la tragedia alla corruzione dilagante nel Paese e trasformato progressivamente le proprie rivendicazioni in una richiesta di elezioni anticipate, convocate infine da Vucic all’inizio di settembre.

Ora il risultato delle urne premia il movimento e boccia invece Vucic e il suo partito. Vucic ha detto che ora Serbia Unita «continuerà la lotta dall'opposizione» e che dimostrerà che gli studenti hanno fatto una campagna «scorretta».

(Unioneonline)

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