Le accuse rivolte alla Russia per i disordini nei Paesi europei dimostrano «la debolezza e l'incapacità di alcuni dei loro leader di assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo».

Così Vladimir Putin, in un'intervista alla tv di Stato russa citata dall'agenzia Tass, respinge le accuse secondo cui ci sarebbe la regia di Mosca dietro ai disordini e alle proteste che stanno coinvolgendo migliaia di persone in Europa.

Nei giorni scorsi le autorità di regolamentazione Ue hanno aperto un’inchiesta esaminando possibili "interferenze online" e "campagne di disinformazione" da Paesi extra-Ue che potrebbero aver contribuito ad alimentare le proteste in Francia e in Italia.

Lo stesso Guido Crosetto dopo i saccheggi a Milano aveva parlato di “guerra ibrida” di potenze straniere portata avanti sui social network tramite sistematiche campagne di disinformazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata