Sondaggio sulle elezioni in Brasile, alla vigilia del voto Bolsonaro avantiIl senatore al 50,7% dei voti validi contro il 49,3% del presidente Lula
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A 24 ore dal ballottaggio presidenziale in Brasile, il candidato di destra Flavio Bolsonaro è al 50,7% dei voti validi, contro il 49,3% del presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva.
È quanto emerge dal sondaggio commissionato dalla Confederazione nazionale dei trasporti (Cnt) all'istituto Mda, che conferma una sfida ancora aperta.
Il vantaggio del senatore conservatore è di 1,4 punti percentuali, in aumento rispetto al punto registrato nella rilevazione del 16 ottobre.
Il distacco resta comunque inferiore al margine di errore di 2,2 punti. Nei voti totali, che comprendono anche schede bianche, nulle e indecisi, Bolsonaro raccoglie il 46,3%, in calo di 0,5 punti rispetto alla precedente rilevazione, mentre Lula scende al 45%, perdendo 0,9 punti.
Le schede bianche e nulle salgono dal 4,9% al 5,8%, mentre gli indecisi passano dal 2,4% al 2,9%. Nel voto spontaneo, senza una lista di candidati proposta agli intervistati, Bolsonaro ottiene il 45,4%, in calo di 0,2 punti, e Lula il 43,5%, con una flessione di 0,6 punti. Bianche e nulle aumentano dal 5,2% al 5,8%, mentre gli indecisi salgono dal 5% al 5,3%.
(Unioneonline)