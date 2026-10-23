Francia, nuovo sabato di proteste: in piazza attese 500mila personeGli 007 evocano il rischio di attacchi agli edifici pubblici e a simboli dello Stato. Massima allerta delle forze dell’ordine
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Tra i 400.000 e i 500 000 manifestanti sono attesi domani in Francia nell'ambito del cosiddetto “secondo atto” della mobilitazione degli ex gilet gialli e degli studenti contro il carovita e per una scuola migliore: è quanto emerge da una circolare interna dell'intelligence d'Oltralpe citata dal quotidiano Le Parisien.
I servizi evocano, tra l'altro, il rischio di ''attacchi agli edifici pubblici e ai simboli dello Stato" nonché ''indubbiamente dei saccheggi dettati dall'opportunismo", di chi approfitta cioè della situazione. L'intelligence osserva anche che ''i commercianti organizzano la propria autodifesa''.