Melania Trump ottiene la tregua umanitaria a Oleshky, il fazzoletto di terra ucraina nella regione del Kherson ridotto allo stremo e per il quale anche Papa Leone XIV si era speso nei giorni scorsi con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

A dare l'annuncio la Casa Bianca: il cessate il fuoco - ha spiegato - partirà il 29 ottobre, per consentire agli aiuti di entrare nel centro abitato sotto assedio e preparare l'evacuazione dei civili. Mosca però ha precisato che le forze russe osserveranno la tregua nell'area a partire dalle 4 del mattino ora di Mosca (le 3 ora italiana) di martedì 27 ottobre.

Per definire i termini dell'operazione la First Lady statunitense ha lavorato direttamente con i vertici russi e ucraini: «È apparso del tutto evidente che, senza il mio intervento, sarebbe stato impossibile far arrivare aiuti umanitari in città ed evacuare gli anziani», ha affermato Melania, da tempo impegnata a lavorare con Mosca per ottenere il ricongiungimento dei bambini vittime della guerra con le proprie famiglie.

E dal Cremlino è arrivato un plauso al lavoro della First Lady: «Ha dato un significativo contributo», ha osservato il portavoce Dmitry Peskov. E Donald Trump ha lodato la moglie, escludendo però l'idea che possa essere coinvolta nelle trattative trilaterali fra Stati Uniti, Russia e Ucraina: «Lei vuole salvare i bambini, questo è il suo focus. Tutte e due le parti stanno cooperando con lei, sta facendo un buon lavoro», ha notato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata