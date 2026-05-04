Altro che negoziati, è battaglia a Hormuz. Secondo quanto riporta l’agenzia iraniana Fars, due missili di Teheran hanno colpito una nave da guerra statunitense che provava ad entrare nello Stretto.

La nave è stata colpita vicino all’isola di Jask, aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. Dopo è stata costretta a fare marcia indietro e ad allontanarsi dalla zona. Secondo la tv di Stato, inoltre, la marina iraniana ha impedito l’ingresso di altre due navi da guerra statunitensi nello Stretto.

La notizia è stata smentita ad Axios da un altro funzionario statunitense. Ma quel che è certo è che l’operazione ‘Project Freedom’, annunciata da Donald Trump per liberare Hormuz assieme all’Iran, è tutt’altro che iniziata.

A stretto giro di posta, infatti, Teheran ha messo le cose in chiaro: «Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco», ha dichiarato il comandante del quartier generale centrale iraniano di Hazrat, Khatam al-Anbiya. «Manterremo e gestiremo la sicurezza dello Stretto di Hormuz con tutte le nostre forze e annunciamo a tutte le navi commerciali e alle petroliere di astenersi da qualsiasi azione di transito senza il coordinamento delle forze armate di stanza nello Stretto di Hormuz, affinché la loro sicurezza non sia compromessa. La sicurezza dello Stretto di Hormuz è nelle mani delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran e qualsiasi passaggio sicuro e navigazione, in qualsiasi situazione, avverrà in coordinamento con le forze armate».

Poi, a rafforzare il concetto, i pasdaran hanno mostrato una nuova mappa in cui si vede l’area dello Stretto di Hormuz controllata e amministrata dagli iraniani. La zona sotto il comando dei pasdaran si estenderebbe, secondo la nuova mappa, tra Kuh-e Mobarak in Iran e a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti e tra l'estremità dell'isola iraniana di Qeshm e Umm Al Quwain, sempre in territorio emiratino, di fatto ponendo l'intero Stretto sotto il controllo dell'Iran.

(Unioneonline)

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