Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare e la dedica ad Alex Zanardi morto ieri, 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio alla leggenda Ayrton Senna.

«Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole - sottolinea Antonelli ai microfoni di Sky - è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico».

LA CORSA – Il ritorno in pista della Formula 1 a Miami dopo un mese di stop, a causa dei Gp “arabi” annullati per la guerra in Iran, segna la rinascita della scuderia di Woking e del campione del mondo, Lando Norris, che domina la mini corsa del sabato precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di un ottimo Charles Leclerc che nella gara lunga domenica scatterà dalla terza posizione.

Il monegasco al via passa la Mercedes di Antonelli (sesto posto per il leader del mondiale, penalizzato di due posizioni per track limits) e negli ultimi giri dà anche l'impressione di poter lottare per la seconda posizione. Ai piedi del podio finisce la Mercedes di George Russell che, dopo aver perso la battaglia in pista col compagno di squadra, riesce a superare Antonelli solo grazie alla penalità di cinque secondi inflitta al pilota italiano per aver superato per quattro volte la linea bianca del tracciato. Chiude quinta la Red Bull di un ritrovato Max Verstappen, che sbarra la strada a Lewis Hamilton incapace di fare meglio della settima posizione. Quanto alla classifica Russell sale a -7 punti dal leader Antonelli, mentre Leclerc è a -20 dal driver bolognese.

Il tutto in una corsa cominciata con il ricordo commosso di Alex Zanardi con tutti i piloti schierati sul traguardo, un minuto di silenzio ed il tabellone sulla linea di partenza a illuminare il nome e il volto dell'ex pilota di formula 1 e campione paralimpico.

(Unioneonline)

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