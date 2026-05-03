Il presidente americano Donald Trump torna a parlare della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran.

In un post sul suo social Truth, il tycoon precisa come stia per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. E aggiunge: «Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni».

La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha affermato che Teheran combatterà se la sua "dignità" sarà minacciata.

La nuova proposta di pace di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare.

(Unioneonline)

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