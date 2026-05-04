Salgono a tre le vittime della possibile epidemia di hantavirus registratasi a bordo della nave da crociera MV Hondius in navigazione tra Argentina e Capo Verde.

«Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus (COS’È) è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica», ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta seguendo gli sviluppi del caso.

Intanto si cerca di ricostruire come possa essersi originato il contagio. Secondo l’epidemiologo, Michael Baker, citato dalla Bbc, i passeggeri che presentavano il sospetto hantavirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo della nave da crociera, a causa del lungo periodo di incubazione del virus.

Secondo Baker infatti è raro che gli esseri umani contraggano l'hantavirus ed è «molto insolito» che la malattia si sviluppi su una nave da crociera.

Alla domanda su quali misure dovrebbero essere adottate in seguito, il professor Baker ha risposto che l'epidemia deve essere «indagata a fondo» per verificare se vi fossero fattori prevenibili, inclusi gli itinerari di viaggio per accertare se i passeggeri siano stati esposti ad ambienti ad alto rischio.

(Unioneonline)

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