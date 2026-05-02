«Minacce per l’Ucraina»: Zelensky sanziona il suo ex capo di gabinetto e altri quattroDisposti il blocco dei beni e il divieto di acquisto di terreni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni ad Andrey Bogdan, suo ex capo di gabinetto e ad altre quattro persone.
Lo scrivono i media ucraini, precisando che a Bogdan, sono state imposte 17 restrizioni, tra cui il blocco dei suoi beni, la sospensione degli obblighi finanziari e il divieto di acquistare terreni. Gli sono state inoltre revocate a tempo indeterminato tutte le onorificenze statali.
In un messaggio pubblicato sul sito web del presidente si legge che le azioni degli individui in questione «minacciano gli interessi nazionali, la sicurezza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina».
(Unioneonline)