Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave da crociera in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde, causando la morte di due passeggeri. Lo ha dichiarato oggi all'Afp un portavoce del ministero della Salute sudafricano.

Il focolaio si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Un terzo passeggero, un cittadino britannico di 69 anni, che è stato evacuato e successivamente ricoverato a Johannesburg, è risultato positivo all'hantavirus, una famiglia di virus che possono causare febbre emorragica, ha affermato il portavoce sudafricano Foster Mohale.

«L'Oms è a conoscenza di casi di sindrome respiratoria acuta grave a bordo di una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico. Sono in corso indagini e una risposta coordinata a livello internazionale in materia di sanità pubblica», ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, senza fornire dettagli sul numero delle vittime.

Le malattie da hantavirus, si legge sul sito del Ministero della Salute, «sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all'uomo dai roditori, selvatici e domestici. Il genere hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale. Alcune specie sono presenti in Europa, dove si stanno espandendo in nuove aree ed aumentando in quelle endemiche consolidate. In Europa le malattie da hantavirus si stanno diffondendo sia come numero di casi che come aree infette».

Ancora, viene spiegato, «l’infezione avviene per diretto contatto con feci, saliva, urine di roditori infetti o per inalazione dei virus attraverso escrementi di roditori. Le malattie da hantavirus possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale (nefrite) ed emorragie oppure da una sindrome polmonare. Si tratta di malattie acute in cui l’endotelio vascolare viene danneggiato con conseguente aumento della permeabilità vascolare, ipotensione, manifestazioni emorragiche e shock».

(Unioneonline)

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