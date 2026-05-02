I media Usa: «Il Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania»Prima mossa di Washington dopo il malcontento di Trump verso gli alleati europei per il mancato supporto nel conflitto contro l'Iran
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Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Lo riportano i media Usa citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
Da quanto filtra, parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove. Una decisione presa anche nell'ambito degli sforzi della Difesa americana per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area
dell'indo-pacifico.
«Il ritiro delle 5.000 truppe dalla Germania potrebbe essere completato nei prossimi
sei-dodici mesi», ha detto il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato da Reuters.
(Unioneonline)