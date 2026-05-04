Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato l'operazione "Project Freedom" (Progetto Libertà) per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Sul social Truth ha scritto che «inizierà lunedì mattina, ora del Medio Oriente».

Trump ha specificato di essere «pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno avendo colloqui molto positivi con l'Iran e che questi colloqui potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti. Lo spostamento delle navi ha il solo scopo di liberare persone, aziende e Paesi che non hanno commesso alcun illecito: sono vittime delle circostanze».

Per il presidente Usa «si tratta di un gesto umanitario da parte degli Stati Uniti, dei Paesi del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Iran. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutto il necessario per permettere ai numerosi equipaggi di rimanere a bordo in condizioni igieniche e sanitarie. Credo che questo gesto rappresenta un grande segno di buona volontà da parte di tutti coloro che hanno lottato così strenuamente negli ultimi mesi. Se, in qualsiasi modo, questo processo umanitario dovesse essere ostacolato, tale interferenza dovrà purtroppo essere contrastata con fermezza», ha precisato Trump.

(Unioneonline)

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