Trump a picco nei sondaggi: bocciato da quasi 7 americani su 10Il presidente ha toccato il livello più basso di popolarità dei suoi due mandati. Pesano la guerra all’Iran e le scelte ecomiche
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Donald Trump sempre più a picco nei sondaggi. A sei mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente appare in netta difficoltà di consensi.
Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc-Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione della crisi con l’Iran contro un 33% che invece lo promuove.
Sull'economia, invece, solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di sette punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23% a fronte di un 76% che lo boccia.
In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, il livello più alto toccato nel corso dei suoi due mandati alla Casa Bianca.
(Unioneonline)