Israele «deve rilasciare immediatamente» Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e portati nel Paese per essere interrogati: è quanto sostenuto dall'attivista Greta Thunberg in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

«È stato confermato che sono stati torturati», ha aggiunto la giovane, ricordando che il primo è un cittadino brasiliano e il secondo un palestinese «con cittadinanza svedese e spagnola» e sostenendo che siano stati «detenuti sulla base di accuse false». Thunberg ha anche invocato interventi «immediati» in loro supporto da parte dei governi di Spagna e Svezia.

«L'altro giorno Israele ha intercettato illegalmente oltre 20 imbarcazioni civili», ha anche denunciato Thunberg, affermando che alcuni degli attivisti fermati, poi quasi tutti sbarcati a Creta, «sono stati picchiati così tanto da dover poi essere portati in ospedale».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata