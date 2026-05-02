Greta Thunberg: «Israele rilasci subito i due attivisti della Flotilla fermati»L'attivista sui social: «Son stati torturati, detenuti sulla base di false accuse»
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Israele «deve rilasciare immediatamente» Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e portati nel Paese per essere interrogati: è quanto sostenuto dall'attivista Greta Thunberg in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.
«È stato confermato che sono stati torturati», ha aggiunto la giovane, ricordando che il primo è un cittadino brasiliano e il secondo un palestinese «con cittadinanza svedese e spagnola» e sostenendo che siano stati «detenuti sulla base di accuse false». Thunberg ha anche invocato interventi «immediati» in loro supporto da parte dei governi di Spagna e Svezia.
«L'altro giorno Israele ha intercettato illegalmente oltre 20 imbarcazioni civili», ha anche denunciato Thunberg, affermando che alcuni degli attivisti fermati, poi quasi tutti sbarcati a Creta, «sono stati picchiati così tanto da dover poi essere portati in ospedale».
(Unioneonline)