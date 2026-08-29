Dopo le indiscrezioni dei media Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. «Il più grande della storia», lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel Paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani.

«Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela: il più grande affare petrolifero della storia mondiale!», ha scritto Trump su Truth. «Su mia disposizione, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Guerra Pete Hegseth lavorando a stretto contatto con l'autorevole Presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e attraverso una partnership con il settore privato hanno garantito agli Stati Uniti il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe in Venezuela, senza alcun costo per i contribuenti americani».

«Questa storica operazione - ha sottolineato il tycoon - raddoppia abbondantemente le riserve petrolifere americane, incrementa notevolmente la nostra disponibilità di petrolio e abbasserà in modo sostanziale i prezzi del carburante per tutti gli americani ancora a lungo, contribuendo al contempo a instradare il Venezuela verso un successo straordinario e una grande prosperità». «Tale accordo rafforzerà enormemente il rapporto, già in crescita, tra Venezuela e Stati Uniti», ha concluso Trump.

(Unioneonline)

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