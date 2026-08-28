L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato "il macellaio dei Balcani” per il suo ruolo nell’assedio di Sarajevo e nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con «tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto». Lo ha annunciato il ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujić, alla televisione locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aja, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

«Siamo pronti a partire per L'Aja non appena sapremo quali saranno i prossimi passi, nel pieno rispetto di tutti i desideri della famiglia del generale Mladić, con la quale noi del governo siamo in contatto regolare», ha dichiarato Vujić. Il ministro ha aggiunto che sarà la famiglia a decidere tutto riguardo al funerale e al luogo della sepoltura. «Spetta a loro decidere. È certo che il generale Mladic riceverà tutti gli onori militari e di Stato che gli spettano, quando si parla di onori di Stato», ha detto.

Sulle richieste affinché Mladić potesse trascorrere i suoi ultimi giorni in Serbia, con la famiglia, Vujić ha affermato che dal 20 agosto sono state inviate quattro lettere e che fin dall'inizio era stato detto che la salute dell'ex comandante era a rischio. «Purtroppo, ieri, proprio mentre stavamo ultimando la lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui parlavamo della necessità del suo intervento, è giunta la triste notizia della scomparsa del generale», ha dichiarato Vujić.

Secondo il ministro, dopo le valutazioni mediche sulla gravità delle condizioni di Mladić, era legittimo sollevare la questione del trattamento umanitario di una persona nelle fasi terminali della vita. «È legittimo sollevare la questione dell'umanità. Già dopo il primo referto medico, non redatto da esperti indipendenti o medici serbi, ma dai medici dell'ospedale penitenziario, avevamo ricevuto informazioni sulla necessità di cure palliative. Avevano persino sottolineato l'importanza che la famiglia si presentasse al più presto. Tutti i segnali indicavano che la fine era vicina», ha affermato il ministro. La Serbia aveva immediatamente richiesto il rilascio di Mladić per motivi umanitari: «Questi sono anche standard internazionali, è risaputo. Poi c'è l'aspetto umanitario primario, soprattutto quando la vita si misura in giorni. In questi casi si ricorre alle cure palliative, che non includono solo la terapia medica, ma anche un ambiente familiare, in modo che una persona gravemente malata possa trascorrere i suoi ultimi giorni con la famiglia. Queste sono regole mediche e umanitarie», ha sottolineato Vujić.

Il ministro della Giustizia serbo ha inoltre annunciato che invierà una lettera al Meccanismo residuale dell'Aja, che sostituisce il disciolto Tpi, «con l'aspettativa che non solo venga accertata la causa della sua morte, ma anche se Mladić abbia ricevuto cure adeguate».

(Unioneonline)

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