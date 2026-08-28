Il Re Harald V di Norvegia è morto, lo rende noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6:35 di questa mattina all'età di 89 anni.

Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato al Rikshospitalet, l'ospedale nazionale ad Oslo, il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri prima dell'annuncio ufficiale di pochi minuti fa in molti ad Oslo si erano avvicinati al palazzo reale per mettere fiori.

Il monarca soffriva di anemia emolitica, una malattia del sangue che provoca la distruzione anormalmente rapida dei globuli rossi. Insieme a sua moglie, la regina Sonja, la coppia reale aveva in programma di visitare diversi comuni in giro per la Norvegia nel corso dell'autunno.

Nonostante l'età, con l'aiuto di un bastone, il re di Norvegia era riuscito a mantenere molti dei suoi incarichi ufficiali, tra cui l'incontro con la Nazionale di calcio al suo ritorno in patria, dopo la qualificazione ai quarti di finale ai Mondiali.

(Unioneonline)

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