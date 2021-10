Choc in Norvegia.

Un uomo ha ucciso diverse persone e ne ha ferite altre con arco e frecce a Kongsberg, città a 80 chilometri a sud-ovest della capitale Oslo. "Possiamo purtroppo confermare che ci sono diversi feriti e purtroppo anche molti morti – ha detto il funzionario della polizia locale Oyvind Aas –. L'uomo che ha commesso questo atto è stato arrestato dalla polizia”.

L’assalitore è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. A quanto rendono noto le forze dell’ordine ha agito senza complici: "Non è in corso alcuna ricerca attiva per trovare altre persone", ha detto Aas.

Non si conosce il numero esatto dei morti né le condizioni dei feriti. Quanto al movente che ha spinto l’aggressore a sferrare l’attacco, avvenuto in diverse parti della città, è ancora in corso di accertamento. Non si esclude che possa trattarsi di terrorismo.

Diversi quartieri di Kongsberg vicini alla zona dell'attacco sono stati transennati e i residenti invitati a restare a casa, nonostante la polizia abbia riferito di un unico responsabile già arrestato. Ampio il dispiegamento di forze armate e ambulanze. Sono stati inviati anche un elicottero e una squadra di artificieri. Allertati anche i servizi di intelligence.

Il ministro della Giustizia e della pubblica sicurezza, Monica Maeland, ha reso noto tramite i suoi portavoce che sta seguendo la situazione da vicino.

