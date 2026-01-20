Spagna
20 gennaio 2026 alle 10:17aggiornato il 20 gennaio 2026 alle 10:19
Andalusia, salgono a 41 le vittime del disastro ferroviarioRinvenuto un corpo in mezzo ai vagoni, se ne cercano altri due
Arrivano nuovi aggiornamenti sull’incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, dove il bilancio delle vittime sarebbe salito a 41.
Inoltre, secondo quanto riferito dalla radio tv pubblica spagnola Rtve, le squadre di soccorso avrebbero trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo.
Sono ancora in corso, invece, i lavori per sollevare i vagoni del treno Renfe-Alvia, che hanno subito i maggiori danni per l'impatto. Si cercano altri due corpi.
(Unioneonline/ n.s.)
