Arrivano nuovi aggiornamenti sull’incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, dove il bilancio delle vittime sarebbe salito a 41

Inoltre, secondo quanto riferito dalla radio tv pubblica spagnola Rtve, le squadre di soccorso avrebbero trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo

Sono ancora in corso, invece, i lavori per sollevare i vagoni del treno Renfe-Alvia, che hanno subito i maggiori danni per l'impatto. Si cercano altri due corpi.

