L'esercito israeliano in un attacco a Gaza ha ucciso Jamila al-Shanti, la vedova del coofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell'Ufficio politico dell'organizzazione. Lo hanno riferito fonti locali. Al-Rantisi fu ucciso nel 2004 in un attacco israeliano durante la Seconda Intifada.

Una telefonata tra Joe Biden e Al Sisi, a margine della visita del presidente Usa in Israele, sblocca intanto gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

L’Egitto ha deciso di aprire il valico di Rafah per permettere il passaggio di centinaia di camion umanitari che sono ancora parcheggiati davanti ai cancelli dell’enclave incessantemente bombardata da Israele.

«Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi e quello statunitense Joe Biden hanno concordato la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia attraverso il valico di Rafah in maniera sostenibile», ha detto il portavoce della presidenza Ahmed Fahmy in un comunicato stampa, senza specificare una data.

Tel Aviv intanto combatte su più fronti, in queste ore colpiti diversi obiettivi di Hezbollah in Libano.

Attacchi aerei hanno preso di mira due villaggi nel sud del Paese nelle prime ore di oggi: missili sono stati lanciati contro Kafr Shuba e vicino a Odaisseh.

Israele teme un attacco di Hezbollah, Joe Biden ieri ha smentito che in caso di attacco del movimento libanese gli statunitensi combatteranno accanto alle truppe israeliane: «Questo non è vero, ma i nostri militari stanno parlando con quelli israeliani in merito a quali siano le alternative in caso di attacco di Hezbollah».

Continua intanto lo scambio di accuse sulla strage all’ospedale di Gaza che ha causato quasi 500 morti. L’esercito di Israele ha diffuso un video girato da un drone sopra l’ospedale Al-Ahli all’indomani dell’esplosione: «Il danno derivante dal fallito lancio di un razzo della Jihad islamica si trova nel parcheggio vicino e non è simile a un cratere provocato da un attacco. Inoltre gli edifici attorno all'ospedale non sono stati danneggiati: questa è un'ulteriore prova che le Idf non hanno colpito quest'area».

Dopo la visita di Joe Biden oggi è arrivato in Israele il primo ministro britannico Rishi Sunak, che si recherà anche in altri Paesi della regione nel tentativo di attenuare il conflitto tra Israele e Gaza: «L'attacco all'ospedale Al Ahli dovrebbe essere un momento di svolta per i leader della regione e del mondo intero, affinché si uniscano per evitare un'ulteriore pericolosa escalation del conflitto», ha dichiarato Sunak in un comunicato. «Farò in modo che il Regno Unito sia in prima linea in questo sforzo».

