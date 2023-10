Il vostro 7 ottobre come il nostro 11 settembre, ma non fate gli stessi errori che abbiamo commesso noi.

Così Joe Biden a Tel Aviv a Benjamin Netanyahu: «La rabbia che provate è la stessa che gli Stati Uniti hanno provato dopo l’11 settembre. Shock, dolore e rabbia divorante. Bisogna fare giustizia, ma non lasciate che la rabbia vi consumi. A causa di quella rabbia gli Usa hanno commesso degli errori dopo l’11 settembre, non fate gli stessi nostri errori».

La priorità, ha detto il presidente Usa al premier israeliano, è «garantire il ritorno degli ostaggi vivi». La scelte, ha spiegato, «non sono mai facili e c’è sempre un prezzo da pagare perché richiedono una valutazione onesta. La maggioranza dei palestinesi non sono Hamas», anzi, «i palestinesi soffrono per colpa di Hamas».

Biden si è detto sicuro che Israele non sia dietro l’attacco all’ospedale di Gaza: «Lo dico in base ai dati che mi sono stati fatti vedere dal mio Dipartimento della Difesa».

Duro l’attacco ad Hamas, definita alla stregua dell’Isis e del nazismo. Biden ha anche annunciato un pacchetto «senza precedenti» di aiuti per la difesa di Israele e 100 milioni di dollari di fondi Usa per l’assistenza umanitaria a Gaza e in Cisgiordania: «Questo denaro – ha detto – sosterrà oltre un milione di sfollati per il conflitto e le necessità di emergenza a Gaza».

Biden è ripartito nel pomeriggio a bordo del suo Air Force One dall’aertoporto Ben Gurioni: pochi minuti dopo è ripreso il lancio di razzi da Gaza verso la parte centrale di Israele.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata