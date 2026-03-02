Ex Ilva, operaio di 26 anni morto dopo una caduta di 10 metriLoris Costantino, addetto alle pulizie, non ce l’ha fatta: è precipitato da un piano di calpestio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È morto Loris Costantino, l'operaio di 26 anni della ditta di pulizia Gea Power dell'indotto ex Ilva precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo confermano fonti dell'Asl.
Il giovane è caduto da un'altezza di una decina di metri, riportando gravi lesioni al torace e ad un braccio. Subito soccorso, era stato porato
in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dello Spesal. Da accertare dinamica e responsabilità. Il 12 gennaio, in un incidente simile, morì l'operaio 46enne operaio Claudio Salamida.
(Unioneonline)