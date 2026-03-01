È morto Daniele Pairotto, il ventiquattrenne enne che ieri è stato colto da arresto cardiaco mentre stava giocando in un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli.

Secondo la ricostruzione, il giovane si è accasciato al suolo dopo aver raggiunto gli spogliatoi durante l'intervallo della partita tra il Crova e il Livorno Ferraris, sfida valevole per il campionato di calcio amatoriale Csi.

Immediato l'intervento dei soccorsi sul giovane, tesserato per il Crova, che hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza con il medico a bordo. Il sanitari ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. Il giovane, trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Novara, era stato ricoverato in terapia intensiva.

Le sue condizioni - fanno sapere fonti sanitarie - erano apparse da subito gravissime. Ricoverato in terapia intensiva, è rimasto in stato critico per tutta la notte: gli accertamenti strumentali nelle ore successive non avevano evidenziato segnali di attività cerebrale.

