È in programma per domani l'incidente probatorio e l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi, il bimbo di due anni a cui è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato perché trasportato a contatto con del ghiaccio secco.

Lo rende noto l'avvocato Francesco Petruzzi. «Non è detto - ha aggiunto - che il funerale si faccia mercoledì, l'obiettivo è di liberare la salma del piccolo Domenico ma per quello dobbiamo attendere domani».

Nel frattempo è stata accolta l'istanza di ricusazione del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di procedere con l'incidente probatorio per la morte del bimbo. Lo rende noto l'avvocato Francesco Petruzzi dopo l'incontro con il gip Mariano Sorrentino. Al suo posto è stato nominato il professor Ugolini Livi di Udine.

