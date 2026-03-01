Mentre pedalava in sella alla sua mountain bike è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 9,30, a Pontida (Bergamo) lungo un sentiero ciclopedonale sterrato nei pressi del Canto Alto.

La vittima si chiamava Osvaldo Busca, 64 anni, di Rivolta d'Adda (Cremona). L'incidente è avvenuto lungo il sentiero Papa Giovanni.

Il cremonese era con un amico quando si è trovato di fronte il capriolo. Nell'impatto, l'uomo è caduto a terra, colpito alla spalla e al petto dall'animale selvatico.

Busca si sarebbe inizialmente rialzato dicendo all'amico di non sentirsi bene e successivamente avrebbe perso i sensi. L'amico ha chiamato subito i soccorsi. Il medico del 118 ha ipotizzato che il forte colpo subito alla cassa toracica abbia potuto essere fatale al cuore dell'uomo.

