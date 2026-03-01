Incidente mortale la scorsa notte a Rimini, sulla via Emilia, all'altezza dello svincolo per San Martino in Riparotta. A quanto si è appreso, intorno alle 2, un 31enne di origine cubana residente a Borghi ha perso il controllo della sua moto ed è stato poi urtato da un'auto: l'uomo avrebbe sbandato per cercare di evitare un tasso finito sulla carreggiata, cadendo a terra.

Il 31enne è stato poi colpito da un'auto condotta da un poco più che ventenne che non lo avrebbe visto rovinare sull'asfalto. Resosi conto di quanto avvenuto il giovane al volante ha chiamato immediatamente soccorsi: giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul luogo dell'incidente la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e fare piena luce su quanto accaduto. Non è ancora stato accertato se l'uomo, che ha riportato diversi traumi e lesioni, fosse già morto quando è stato urtato dall'auto. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

