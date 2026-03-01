Genova, ragazzino accoltellato su un autobus: arrestato un minorenneFerito un 14enne: operato, è in prognosi riservata
Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. È successo nella tarda serata di ieri a Rivarolo, in Valpolcevera.
Secondo quanto appreso, un altro ragazzo, anch'esso minorenne, italiano di origini albanesi, è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Genova.
Il ragazzo ferito, tunisino, è stato operato d'urgenza all'ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio.
La prognosi è riservata, le sue condizioni stabili.
(Unioneonline)