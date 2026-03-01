Auto in fuga da un posto di blocco va a schiantarsi su un altro veicolo durante l’inseguimento: due i morti. È il bilancio dello schianto avvenuto questa sera a Roma in via Collatina, nella zona del Quarticciolo, a Roma.

Stando a una prima sommaria ricostruzione il mezzo, con a bordo tre uomini, ha accelerato alla vista di una Volante della polizia. Gli agenti, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, si sono gettati all’inseguimento, restando a distanza di sicurezza.

Ma l’auto, arrivata al Quarticciolo, ha imboccato un tratto di strada di via Collatina in contromano ed è andata a schiantarsi su un’altra che sopraggiungeva: le due vittime – marito e moglie – erano su quest’ultima. Una terza persona è rimasta ferita.

Uno dei fuggiaschi è stato subito fermato, gli altri due sono stati portati in ospedale. All’interno dell’abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti, strumenti ritenuti atti allo scasso.

