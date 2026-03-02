È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola.

Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro.

Santapaola è ritenuto mandante di efferati omicidi e stragi di mafia, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Fu arrestato un anno più tardi, dopo una lunga latitanza.

La procura di Milano ha disposto l'autopsia.

