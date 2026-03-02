milano
02 marzo 2026 alle 20:21
Morto in carcere il boss di Cosa Nostra Nitto SantapaolaAveva 87 anni ed era al 41bis a Opera. La Procura ha disposto l'autopsia
È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola.
Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro.
Santapaola è ritenuto mandante di efferati omicidi e stragi di mafia, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Fu arrestato un anno più tardi, dopo una lunga latitanza.
La procura di Milano ha disposto l'autopsia.
(Unioneonline)
