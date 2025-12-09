Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata metro Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti.

L'allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo.

Alle 3 di notte la ragazza si è recata all’ospedale Pertini, i cui medici hanno lanciato l’allarme. La studentessa di 23 anni ha raccontato di essere stata bloccata in strada, nei pressi della fermata della metro da due uomini, e abusata da un terzo. Avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di zona, si cercano anche eventuali testimoni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata