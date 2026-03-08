Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato più volte alla schiena la notte scorsa in una delle zone della movida genovese, stradone Sant'Agostino, pieno centro storico del capoluogo ligure.

Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno sentito la vittima chiedere aiuto. Sul posto, oltre all'assistenza medica inviata dal 118, carabinieri e polizia. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere cittadine per verificare i fatti e alcune testimonianze dai ragazzi presenti nella piazza.

Le dichiarazioni del ferito, cosciente, e degli altri giovani presenti, non hanno consentito agli investigatori di ricostruire il movente dell’aggressione e individuare il presunto responsabile. Le indagini continuano, nella speranza che qualcosa di più possano raccontare le immagini delle telecamere.

Un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza coltelli tra giovani e giovanissimi. Appena una settimana fa sempre a Genova un 15enne era stato arrestato per aver accoltellato al petto e allo stomaco un ragazzino di 14 anni.

(Unioneonline)

