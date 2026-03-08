Il cadavere di una donna è stato trovato nel pomeriggio a Genova, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni sul corpo della vittima sarebbero state trovate alcune ferite compatibili con un’arma da taglio.

La donna aveva 87 anni ed è stata trovata morta nella sua abitazione. A dare l’allarme sarebbe stato il figlio maggiore, di 62 anni, che ha richiesto l’intervento della polizia.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato nell’appartamento anche il figlio minore della vittima, un uomo di 52 anni, che aveva i vestiti sporchi di sangue. L’uomo è stato accompagnato in questura, dove investigatori e inquirenti lo stanno ascoltando per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

