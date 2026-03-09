Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori: «Ora una conclusione definitiva sulla vicenda»La decisione dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i bimbi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l'invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, per ulteriori approfondimenti sulla vicenda della famiglia del bosco.
La decisione è arrivata dopo l'ordinanza del tribunale, che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura dove sono ospitati i suoi figli e lo spostamento dei bimbi in un’altra struttura protetta. Gli ispettori, che avevano già acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda.
«Confermo che abbiamo già dato disposizione di inviare gli ispettori. Va ricordato che un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre. Direi che ora è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda», ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Oggi nella casa famiglia è arrivato il papà dei bambini, Nathan Trevallions, accompagnato dalla zia e dalla nonna dei piccoli, arrivate più di un mese fa per stare vicine a Catherine.
A far visita ai bambini anche la Garante per l’Infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis: «Stiamo lavorando per il loro bene», ha detto. «Al momento non esiste un provvedimento di adottabilità dei bambini - ha aggiunto lasciando la casa famiglia -. Non saranno separati e stiamo lavorando per la loro serenità».
(Unioneonline)