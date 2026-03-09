Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l'invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, per ulteriori approfondimenti sulla vicenda della famiglia del bosco.

La decisione è arrivata dopo l'ordinanza del tribunale, che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura dove sono ospitati i suoi figli e lo spostamento dei bimbi in un’altra struttura protetta. Gli ispettori, che avevano già acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda.

«Confermo che abbiamo già dato disposizione di inviare gli ispettori. Va ricordato che un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre. Direi che ora è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda», ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Oggi nella casa famiglia è arrivato il papà dei bambini, Nathan Trevallions, accompagnato dalla zia e dalla nonna dei piccoli, arrivate più di un mese fa per stare vicine a Catherine.

A far visita ai bambini anche la Garante per l’Infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis: «Stiamo lavorando per il loro bene», ha detto. «Al momento non esiste un provvedimento di adottabilità dei bambini - ha aggiunto lasciando la casa famiglia -. Non saranno separati e stiamo lavorando per la loro serenità».

