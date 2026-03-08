Milano, un altro tram esce dai binari: era senza passeggeri, colpa di un bulloneIn via Filzi, una settimana fa il deragliamento con due vittime
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un tram che stava rientrando in deposito ieri intorno alle 22 è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale di Milano.
A causare l'incidente, avvenuto a una settimana dal deragliamento del tram 9 in cui sono morte due persone e una cinquantina sono rimaste ferite, è stato un bullone sui binari, hanno confermato da Atm, l’azienda dei trasporti milanesi.
In questo caso nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i tecnici e il tram 12, un Jumbo (quindi diverso dal Tramlink deragliato in viale Vittorio Veneto), è stato rimosso.
(Unioneonline)