Bufera su Giusi Bartolozzi, capa di Gabinetto del ministro Nordio, che in tv ha affermato: «Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione».

Immediata la polemica con il Pd che sui social ha denunciato l’accaduto con un post, dove si legge: «Lo hanno ammesso senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere di mezzo la magistratura».

Sulle dichiarazioni di Bartolozzi è intervenuto anche lo stesso Nordio. «Mi dispiace per le parole usate dal mio capo di gabinetto. Anche se pronunciate nel contesto di un confronto televisivo lungo e acceso, quell'affermazione è apparsa un attacco all'intera magistratura».

«Il mio capo di gabinetto – ha aggiunto il Guardasigilli – ha chiarito che si riferiva a una piccola parte di giudici politicizzati e sicuramente non avrà alcuna difficoltà a scusarsi per parole che sono certo non rispecchiano il suo pensiero e la stima che ha della magistratura, di cui, tra l'altro lei stessa fa parte».

Dal canto proprio Bartolozzi ha spiegato che le sue affermazioni riguardavano «solo una piccola parte, purtroppo quella correntizzata, della magistratura che governa però il sistema».

(Unioneonline)

