Nella mattinata odierna un uomo di 62 anni ha perso la vita a causa delle gravissime ustioni riportate in un incendio, scoppiato mentre stava maneggiando una motosega, in una proprietà privata a Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava cercando di riempire il serbatoio dell'attrezzo con la benzina, quando all'improvviso sarebbe rimasto avvolto dalle fiamme. Una volta arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato l'uomo già morto. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

